Учасники гурту PIANO завтра переводитимуть маленьких львів’ян через дорогу

Учасники гурту PIANO завтра, у середу 5 вересня, попрацюють «жовтими добродіями» на вулицях міста. Музиканти переводитимуть дітей через дорогу, нагадають малюкам і підліткам про призабуті за літо правила безпеки на шляху. Про це повідомляє кампанія з безпеки дорожнього руху “Львів безпечне місто”.

«З початком нового навчального року підвищується аварійність ситуації на дорогах, особливо вранці, коли водії поспішають на роботу, а дітлахи – до школи. Львівські музиканти на один день змінять професію й попрацюють жовтими добродіями. У наступні тижні вересня до акції доєднаються й інші відомі гурти чи артисти”, – розповідає координатор акції «Жовтий добродій» кампанії «Безпечне місто» Микола Крупей.

Акція «Жовтий добродій» вперше в Україні стартувала у Львові. Активісти в жовтих плащах з «льодяником» у руках переводять через найбільш небезпечні ділянки дороги дітей, які прямують до школи чи зі школи.