У парку культури відбудеться фестиваль неформальної освіти
Подія відбудеться цієї неділі
9 вересня львів’ян запрошують на Active Weekend – фестиваль активного дозвілля та неформальної освіти. Як зазначають організатори фестиваль – це майданчик для для обміну досвідом та можливість отримати практичні знання у різних сферах,
Організатори обіцяють 5 годин тренінгів, лекцій та майстер-класів, а також вісім робочих зон: Танці, Медіа, Workshop, Travel, Здоров’я, Технології, зона Активного дозвілля та Дитяча зона. А головне – 30 спікерів, які є справжніми професіоналами своєї справи
На завершення вас чекає запальний концерт просто неба.
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