У парку культури відбудеться фестиваль неформальної освіти

9 вересня львів’ян запрошують на Active Weekend – фестиваль активного дозвілля та неформальної освіти. Як зазначають організатори фестиваль – це майданчик для для обміну досвідом та можливість отримати практичні знання у різних сферах,

Організатори обіцяють 5 годин тренінгів, лекцій та майстер-класів, а також вісім робочих зон: Танці, Медіа, Workshop, Travel, Здоров’я, Технології, зона Активного дозвілля та Дитяча зона. А головне – 30 спікерів, які є справжніми професіоналами своєї справи

На завершення вас чекає запальний концерт просто неба.

Сторінка події у мережі Facebook тут.