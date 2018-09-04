У МОН пояснили, коли можуть надавати платні послуги у школах і садках

Державні та комунальні навчальні заклади можуть надавати платні послуги у сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту та організовувати платні концертно-видовищні заходи. Але якщо заходи у школах чи садочках не фінансують за кошти загального фонду державного та місцевих бюджетів, тоді їх мають проводити у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні). Про це повідомила прес-служба Міносвіти у відповідь на запит “Української правди”, пише видання.

Додаткові платні послуги в закладах освіти регламентовані постановою уряду № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” та спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України “Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами”.

Заклад освіти зобов’язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.