У Криниці стартував міжнародний економічний форум

Цьогорічний форум у Криниці проходить під гаслом “Європа cпільних цінностей чи Європа спільних інтересів?

У Криниці-Здруй на півдні Польщі сьогодні, третього вересня розпочинається XXVIII Економічний форум. Участь у ньому бере і українська делегація на чолі з першим віце-прем’єр-міністром Степаном Кубівим, повідомляє Укрінформ. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2530335-u-polsi-startue-soricnij-ekonomicnij-forum-za-ucastu-ukraini.html

У цьогорічному форумі беруть участь понад 4 тис. гостей – президентів, глав урядів, міністрів, парламентаріїв, експертів, бізнесменів, діячів культури та представників ЗМІ з понад 60-ти країн Європи, Азії та США.

Форум, під час якого відбудеться понад 180 дискусійних панелей, розпочнеться з дискусії на тему “Між економікою і політикою. Європа у пошуку рецептів соціально-економічного розвитку”, в якій візьмуть участь, зокрема, віце-прем’єр-міністри України, Польщі та Болгарії Степан Кубів, Беата Шидло та Валерій Сімеонов.

У рамках форуму також відбудеться презентація фотовиставки “Україна. Подолання”, яка ілюструє подолання Україною найжорсткіших викликів сьогодення – окупації частини її території, збройної та інформаційної агресії проти неї, а також відродження господарського потенціалу країни.

«Розпочинаю візит до Польщі, де сьогодні стартує 28й Міжнародний економічний форум. Це одна з найбільших міжнародних подій у економіці та політиці Центрально-Східної Європи.

Ключові акценти та завдання візиту:

Обговорити подальшу інтеграцію Україна-ЄС, зокрема #DCFTA, адже 42% українського експорту потрапляє саме на європейський ринок#EU;

Підтвердження партнерства з Євросоюзом у сфері цифрової економіки, кращого використання можливостей єдиного цифрового простору Україна-ЄС;

Посилення торговельно-економічних взаємин Україна-Польща», – написав на своїй сторінці у мережі Facebook Степан Кубів.