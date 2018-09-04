Сьогодні Львівщина зустрічатиме тіло загиблого Дмитра Урбанського

Віддати останню шану Дмитру можна буде о 15:00 на межі Львівської та Рівненської областей: Броди–Радивилів

Близько 18:00 тіло воїна зустрічатиме Сколівщина. Про це повідомляє Яворів-інфо. Жителів Львівщини закликають прийти та вшанувати загиблого.

Нагадаємо, 1 вересня 2018 року в районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець Славського Дмитро Урбанський, 1998 року народження. У військовослужбовця залишились мама й сестра.