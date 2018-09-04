По «пакунки малюка» доведеться йти у відділи соцзахисту

Від 1 вересня 2018 року родина кожної новонародженої дитини має отримати від держави спеціальний дитячий набір «Пакунок малюка». Проте наразі жодна породілля у Львові такого набору ще не отримала. Як пояснила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, представники Мінсоцполітики ще кілька днів розвозитимуть «Пакунки малюка» на склади в області. Відповідно, їх поки що немає у пологових відділеннях . Тому батьки зможуть отримати пакунки малюка у відділах соціального захисту населення, написавши відповідну заяву.

У пакунку батьки отримають набір із 25 речей для новонароджених. До набору входять, зокрема: підгузки (не менше 94 штук в упаковці), вологі серветки (не менше 56 штук в упаковці), ситцеві, фланелева, муслінова, а також багаторазова вологостійка пелюшки,пелюшки, дві шапочки, боді з коротким і довгим рукавом, штанята-повзунки, «чоловічки» з довгим рукавом та штанцями, шкарпетки. Також «пакунок малюка» включає: термометри (для води і для тіла електронний); ножиці манікюрні дитячі; прокладки для лактації (не менше 60 штук), ковдри тепла/демісезонна та плед-ковдра; матрац для колиски; рушник, іграшка-брязкальце; дитячий крем і рідке крем та рідке мило-шампунь. Комплект запакований у коробку-колиску з міцного картону.

Як нагадує ТСН, спочатку в уряді декларували, що бейбі-бокси видаватимуть народженим із вересня під час виписування. Однак наприкінці літа Кабмін вніс зміни: прописали, що їх видаватимуть не пізніше ніж через 30 днів від народження.

У відділі соцзахисту працівниця установи сказала журналістам ТСН, що не знає, куди потрібно надавати заяву на отримання пакунка малюка. А керівництво відділу зауважило, що пакунок малюка мають давати в пологовому.

У Міністерстві соціальної політики ж наголосили, що коли в пологовому немає бейбі-бокса, слід писати заяву до управління соцзахисту, а там сформують одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка».

У спецагенції ООН, яка також задіяна у схемі з постачанням пакунків малюкам, журналістам пояснили, що досі працюють над документами. «Тендер проведено, постачальник визначений – українська компанія. Зараз триває остаточне узгодження певних документів, тому не можемо назвати компанію», – сказали в офісі Управління ООН з обслуговування проектів. І запевнили, що у вересні закуплять перші 30 тисяч бебі-боксів, а перша партія до пологових піде в середині місяця.