Наступного року Львів закупить ще 100 великих автобусів

Цього року місто поповниться 230 одиницями нового транспорту — автобуси, трамваї та тролейбуси. Тендер на закупівлю нових тролейбусів буде оголошений незабаром. Наразі ж місто поступово отримує нові автобуси та капітально відремонтовані трамваї з Берліну. Наступного року місто хоче закупити 100 нових великих автобусів. Про це на брифінгу розповів міський голова Львова, повідомляє прес-служба ЛМР.

“До кінця року ми маємо отримати 150 нових автобусів. Незабаром будемо оголошувати тендер на 50 тролейбусів і 30 трамваїв поступово заходять в місто. Виходить 230 одиниць великого транспорту входить у місто. Також збільшується доля впливу міста на комунальні перевезення. Наступного року плануємо закупити ще 100 автобусів. Так крок за кроком, щоб громадський транспорт був максимально комфортний і для львів’ян, і для гостей міста. Також впровадження електронного квитка, який ми в тестовому режимі плануємо наступного року вже почати впроваджувати”, — сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.

Нагадаємо, цьогоріч Львів купує 150 автобусів за договором лізингу на 800 млн грн під 18% річних на 36 місяців.