Минулої доби на автошляхах Львівщини сталося 48 ДТП

На автошляхах Львівщини 3 вересня сталися 48 дорожньо-транспортних пригод. Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

За наслідками ДТП складено адміністративні протоколи за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до року.