Львівський обласний форум сім’ї оголосив програму

Форум «Українська сім’я: виклики і завдання» відбудеться у Львові 13 вересня

3 вересня у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться перший Львівський обласний форум “Українська сім’я: виклики і завдання”. У Форумі візьмуть участь представники влади та місцевого самоврядування, громадських та релігійних організацій.

Метою заходу є об’єднати зусиля науковців, освітян, соціальних працівників, психологів, журналістів, просімейних активістів та волонтерів задля утвердження інституту сім’ї, популяризації сімейних цінностей, пошуку ідей та пропозицій для формування національної сімейної політики.

Програма заходу передбачає доповіді провідних спеціалістів та дискусії у тематичних секціях.

9.00-09.50 Реєстрація учасників

10.00-10.30 Відкриття духовним гімном України – «Боже великий, єдиний» (у виконанні С. Федини) + вітальні слова представників релігійних спільнот (владика Володимир Груца)

10.30-10.35 Відкриття пленарного засідання.

Модератор: Ксенія Клим (про мету та основні завдання Форуму)

10.35-11.00 Слово від представників влади. (Голова Львівської облдержадміністрації О.М. Синютка про виклики і завдання щодо формування та реалізації сімейної політики)

11.00-11.15 Представлення етнічного культу української сім’ї (Марія Швед, професор кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ). Привітання-свідчення від сім’ї Віталія Тиманя

11.15-11.30 Виступ дитячого творчого колективу

11.30-11.50 Доповіді на тему: «Українська сім’я: виклики та завдання»

11.50-12.00 о.Ігор Бойко, доктор морального богослов’я, ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ (про загрози гендерної ідеології, виклики та завдання в біоетичному аспекті)

12.00-12.15 Уляна Оксенюк – володарка титулу Mrs Ukraine Місіс Відкритий Світ Україна 2018, юрист з питань сімейного права, співзасновниця ресторану Delizia, власниця салону ексклюзивних вечірніх та весільних суконь VALERI (про відповідальне батьківство та власний досвід)

12.15 -12.30 М.Бондаренко, учасник міжнародного руху Tato.net (про досвід інтеграційної моделі Центрів підтримки сімей Карітасу в умовах військового конфлікту)

12.30 -12.45 Гридковець Людмила, к.псих.наук, завідувач кафедри психології та педагогіки Київського інституту бізнесу та технологій ( про формування психосексуальної культури молоді)

12.45-13.00 Юрій Підлісний, доктор філософії, завідувач кафедри політичних наук, керівник програми «Етика-Політика-Економіка» (про передумови, вплив та наслідки наявних нормотворчих процесів, необхідність національної сімейної стратегії)

13.00-14.00 Обідня перерва

14.00–15.30 Робота в секціях

Перша лінійка панельних дискусій:

№1 «Сімейна політика: формування та методи реалізації»

(напрацювання практичних кроків дій для формування та реалізації національної сімейної стратегії на місцях + обговорення проектів звернень в ЦОВ та проектів рішень місцевих рад + представлення досвіду реалізованих проектів в інших областях України (для державних службовців та представників місцевого самоврядування ОТГ)

Спікери: Наталія Кузяк; Андрій Москаленко; Мирослав Возняк (Франківськ) та запрошені парламентарі Львівщини.

Модератор: Юрій Підлісний

№2 «Потенціал релігійних спільнот: роль та практичні завдання у захисті та розвитку інституту сім’ї» (для представників прорелігійних організацій)

Спікери: о.Роман Лаба (РКЦ); о.Михайло Сивак (УПЦ КП); о.Михайло Коник (УПЦ); рабин Мордихай Шломо Болд (юдейська спільнота); Ернест Абкелямов (духовне управління мусульман Львова); Луць Богдан (ЄХБ)

Модератор: Тарас Бабенчук

№3 «Гендерна ідеологія: міфи та реальність»

Спікери: Назарій Петрів; о.Юрій Блажиєвський; Олександра Скляр; Ірина Процик

Модератор: о.Микола Мишовський, головний редактор часопису CREDO (м. Вінниця)

16.00-17.30 Друга лінійка панельних дискусій:

№ 1 «Реалізація жіночого лідерства в контексті розвитку інституту сім’ї»

Спікери: Оксана Кочерган; Надія Гербіш; Сара Болд; Уляна Дорош; Юлія Гвоздович.

Модератор: Ольга Зарічинська

№2 «Сексуальна освіта в школах: виклики та загрози»

Доповідачі: о. Петро Майба; Людмила Гридковець; Катерина Мячіна

Модератор: о.Дмитро Романко

№3 «Сучасна сім’я: від партнерства до конкуренції»

Спікери: Лариса Дідковська; Олеся Кука; о.Ростислав Пендюк; Віта Якубовська; Михайло Хром’як

Модератор: Тетяна Міщенко

17.30-18.00 Підсумки. Резолюція.

Спікери Форуму

Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ, доктор богослов’я

Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації

Наталія Федорович, заступник міністра соціальної політики України (м. Київ)

Марія Швед, професор кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського Католицького Університету

Віталій та Наталя Тимань, батьки 11 дітей, викладачі центру передшлюбного приготування

о.Ігор Бойко, доктор морального богослов’я, кандидат філософських наук зі спеціальності «Етика», Ректор Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ, керівник Школи біоетики Українського Католицького Університету, член-кореспондент Папської Академії Pro Vita (Ватикан).

Уляна Оксенюк, володарка титулу “Місіс Україна 2018”, а також мама трьох дітей, юрист з питань сімейного права, співзасновниця ресторану “DELIZIA”, власниця салону ексклюзивних вечірніх та весільних суконь VALERI.

Максим Бондаренко, магістр родинознавства, сімейний консультант, батько чотирьох дітей, національний координатор Центру підтримки сім’ї Карітасу України, перший в Україні сертифікований тренер ініціативи ТАТО.нет.

Людмила Гридковець, мати шістьох дітей, практикуючий психолог, кандидат психологічних наук, декан факультету психології Київського інституту бізнесу та технологій, член робочої групи з проблем реабілітації учасників АТО та членів їх сімей при Міністерстві соціальної політики, автор понад 100 наукових праць з проблем психології сім’ї, християнської психології, психології травмуючих ситуацій, психології впливу та маніпуляцій (м. Київ)

«Сімейна політика: формування та методи реалізації»

Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук, керівник програми «Етика-Політика-Економіка» Українського Католицького Університету, доктор філософії, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації (2014-2016)

Наталія Кузяк, директор департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

Мирослав Возняк, заступник голови ГО «Християнський рух за життя» (м. Івано-Франківськ)

Андрій Москаленко, Заступник міського голови Львова з питань розвитку

«Потенціал релігійних спільнот: роль та практичні завдання у захисті та розвитку інституту сім’ї» (для представників прорелігійних організацій)

о. Роман Лаба (РКЦ), римо-католицький священик ордену паулінів, делегат Генерала паулінів в Україні, доктор богослов’я, директор Всеукраїнського бюро у справах душпастирства родин при єпископаті РКЦ України (м. Бровари)

о. Михайло Сивак (УПЦ КП), протоієрей, проректор Львівської православної богословської академії УПЦ КП, кандидат богословських наук, клірик кафедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП, автор книги «Анатомія і психологія сімейного конфлікту»

о.Михайло Коник (УПЦ), протоієрей, глава Сімейного відділу Львівської єпархії УПЦ, провідний спеціаліст служби у справах дітей Дрогобицької РДА, керівник проекту «Наставництво» Благодійного фонду «Сім’я кожному»

Рабин Мордехай Шломо Балд, головний рабин Львова та Західної України

Ернест Абкелямов, керівник культурного центру кримських татар та релігійної громади мусульман у Львові, а також голова правління Благодійний Фонд “Хайтарма”

Богдан Луць (ЄХБ), пресвітер Львівської Центральної церкви «Дім Євангелія», адміністративний директор семінарії євангельських християн-баптистів.

«Гендерна ідеологія: міфи та реальність»

Назарій Петрів, науковий співробітник Інституту родини та подружнього життя Українського Католицького Університету

о. Юрій Блажиєвський, головний редактор журналу «Скинія», священик Згромадження св. Луїджі Оріоне, духівник львівського Товариства студентів-католиків «Обнова»

Ірина Процик, головна редакторка «Львівської газети»

Наталія Федорович (м. Київ), заступник міністра соціальної політики України

Андрій Зінченко (м. Київ), Член групи «Реформи третього сектору», співзасновник «Грінкубатора»

«Реалізація жіночого лідерства в контексті розвитку інституту сім’ї»

Оксана Кочерган, матір 9-ти дітей, сімейний консультант, засновниця Школи св. Софії у Львові, президент Батьківської християнської асоціації «Алетея»

Надійка Гербіш, письменниця і перекладачка, фахівчиня з управління проектами в сфері міжнародних прав американської компанії Mosaic Rights Management для Східної та Нордичної Європи.

Сара Балд, президентка Львівської єврейської гімназії «Брати Ізраїлю», ребецн (дружина головного рабина Львова Мордехая Шломо Болда).

Уляна Дорош, депутат Львівської обласної ради

Модератор: Ольга Зарічинська, керівник відділу розвитку Українського Католицького Університету

«Сексуальна освіта в школах: виклики та загрози»

о. Петро Майба (УГКЦ), керівник напряму католицького шкільництва Комісії у справах освіти та виховання УГКЦ

Людмила Гридковець, мати шістьох дітей, практикуючий психолог, кандидат психологічних наук, декан факультету психології Київського інституту бізнесу та технологій, член робочої групи з проблем реабілітації учасників АТО та членів їхніх сімей при Міністерстві соціальної політики, автор понад 100 наукових праць з проблем психології сім’ї, християнської психології, психології травмуючих ситуацій, психології впливу та маніпуляцій (м. Київ)

Катерина Мячіна, журналістка, засновниця онлайн-проекту з сексуальної освіти для підлітків «Вперше»

Модератор: о. Дмитро Романко (УГКЦ), сімейний консультант, духівник молодіжного руху “Справжня любов чекає”, засновник Сімейний інноваційний простір «Як Вдома» у Львові.

«Сучасна сім’я: від партнерства до конкуренції»

Лариса Дідковська, практикуючий гештальт-терапевт, голова секції Гештальт-терапії Української спілки психотерапевтів

Олеся Кука, директор Інституту родини і подружнього життя Українського Католицького Університету

о.Ростислав Пендюк, голова Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ

Михайло Хром’як, декан заочного відділення Львівської богословської семінарії Церкви християн віри євангельської.