«Львівська політехніка» запрошує на екологічне свято
14 вересня 2018 року на території біля головного корпусу Львівської політехніки наукова та студентська спільнота університету, а також небайдужі до екологічних проблем організації проводитимуть і будуть учасниками різноманітних яскравих і водночас корисних заходів, спрямованих на те, щоб у світі стало більше чистоти і відповідальності, адже кожен мешканець планети Земля може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища.
Проведення такого заходу дасть змогу в доступній пізнавально-науковій формі акцентувати увагу дітей, молоді та дорослих на такій надзвичайно важливій проблемі сучасності, як нераціональне використання природних ресурсів Землі, а також продемонструвати інноваційні можливості «Львівської політехніки».
Початок заходу – об 11:30.