«Львівська політехніка» запрошує на екологічне свято

Еко-вікенд – це свято, яке покликане продемонструвати, як раціонально використовувати й максимально зберігати природні ресурси та покращувати екосистему Землі загалом і Львівського регіону зокрема

14 вересня 2018 року на території біля головного корпусу Львівської політехніки наукова та студентська спільнота університету, а також небайдужі до екологічних проблем організації проводитимуть і будуть учасниками різноманітних яскравих і водночас корисних заходів, спрямованих на те, щоб у світі стало більше чистоти і відповідальності, адже кожен мешканець планети Земля може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища.

Проведення такого заходу дасть змогу в доступній пізнавально-науковій формі акцентувати увагу дітей, молоді та дорослих на такій надзвичайно важливій проблемі сучасності, як нераціональне використання природних ресурсів Землі, а також продемонструвати інноваційні можливості «Львівської політехніки».

Початок заходу – об 11:30.