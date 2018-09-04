Львів’ян запрошують на громадське обговорення щодо планування вулиць у місті

Упродовж 7-25 травня 2018 року команда Інституту міста провела дослідження думок різних зацікавлених сторін щодо процесу планування вулиць із залученням громадськості. Загалом було вивчено думку 46 мешканців Львова, віком від 18 років. Було проаналізовано досвід планування вулиці Степана Бандери в рамках проекту «Вулиця для всіх», виявлено помилки, побажання щодо покращення системи планування тощо. За підсумками дослідження створено чорновий варіант рекомендацій до планування вулиць у Львові.

Сьогодні, 4 вересня, у приміщенні URBAN бібліотеки (вул. Устияновича, 4) з 19:00 до 21:00 усіх охочих запрошують долучитися до обговорення у форматі Urban Cafe, метою якого буде доопрацювати рекомендації щодо планування вулиць й обговорити плани міста щодо реконструкції вулиць у Львові за участю представників Львівської міської ради.

Програма URBAN cafe

представлення результатів дослідження (фокус-групових дискусій);

напрацювання рекомендацій щодо планування вулиць у Львові із залученням всіх зацікавлених сторін на основі досвіду проекту Вулиця для всіх та думок учасників зустрічі;

представлення та обговорення планів щодо реконструкції вулиць у Львові, за участі експертів міської ради міста.

Фейсбук-подія https://www.facebook.com/events/2104509749866406/

Вхід вільний.