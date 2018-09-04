Кульки-цифри — вдала прикраса тематичної вечірки

Як? Насамперед прикрасити помешкання або територію, де відбуватиметься захід. Для цього існує багато аксесуарів: плакати, банери, квіти, гірлянди і, звісно, повітряні кульки. Вони давно вважаються символами свята.

Кульки доречно виглядають як у закритому помешканні, так і на відкритому майданчику. Цими аксесуарами можна прикрасити будь-які урочисті заходи. Кульки — класика, що не старіє. Але інколи й вона може набриднути. Тож шанувальникам оригінальності радимо звернути увагу на кольорові кульки-цифри, виготовлені з фольги.

Інтернет-магазин FunFan зробить ваше свято незабутнім

На допомогу організаторам свят та розважальних заходів завжди готовий прийти онлайн-магазин FunFan. В його асортименті є безліч відповідних аксесуарів та атрибутів. Величезний вибір усіляких кульок-цифр з фольги ви знайдете на сторінці https://funfan.ua/ru/66-shariki-cifry.

В інтернет-магазині FunFan представлені святкові аксесуари найрізноманітніших кольорів. Зокрема, тут пропонують такі кульки-цифри:

срібні;

золоті (жовті);

золоті (лимонні);

золоті (червоні);

бірюзові;

рожеві;

блакитні;

чорні.

Також в наявності є яскраві різнокольорові круглі та квадратні кульки з зображенням цифр, казкових героїв та з написами-привітаннями. Такі аксесуари стануть чудовою окрасою дня народження малюка. Окрім того, в інтернет-магазині можна замовити цифри на паличках та тематичні написи-привітання.

Вишуканий комплімент та аксесуар для розкішної фотосесії

Є кульки, спеціально призначені для святкування 16-річчя. Таке собі символічне і симпатичне прощання з дитинством. А якщо жінці презентувати кульку або фольгований декор «HAPPY 18 BIRTHDAY», вона обов’язково гідно оцінить цей вишуканий комплімент. Та й гості схвалять оригінальність привітання.

Ви можете обрати кульку-цифру заввишки 35, 66, 75, 86, 102 см. Ціна виробу залежить від його розміру. Найдешевша кулька-цифра коштує 18 грн. За понад метровий аксесуар доведеться заплатити майже 76 грн. Та хіба можна економити на позитивних емоціях?..

Фольга — чудовий матеріал для повітряних кульок. Він набагато міцніший за латекс. Тому ще довго після свята кулька нагадуватиме про його приємні моменти. Окрім того, фольга дозволяє створити блискучий та різнобарвний дизайн. А це дуже важливо для дитячих урочистостей. Аксесуари, про які йдеться, наповнюють гелієм або звичайним повітрям.

Із кульками-цифрами можна зробити розкішну фотосесію або навіть створити у помешканні затишний куточок для зйомок. Вироби з фольги дають простір фантазії. Тому придбання таких аксесуарів — вдале рішення для вашої знаменної події. Декілька кліків мишкою на сайті магазину FunFan — і святкову атмосферу гарантовано!