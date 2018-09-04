Дренажна система HAURATON — захисти свій дім від зайвої вологи

Будь-який будинок починається з фундаменту, тож важливо, щоб він був якомога правильніше закладений

А належним чином облаштована система водовідведення не лише захищає фундамент від поступового руйнування, а й робить проживання в такому будинку більш комфортним.

Підбирати водовідводи за посиланням mizol.ua/ зручно й вигідно, адже системи лінійного поверхневого водовідведення HAURATON спеціально розроблені для максимально ефективного збирання води та її відведення в каналізацію. Німецька якість, висока функціональність роблять їх справжніми лідерами у відповідному сегменті.

Переваги системи HAURATON — обираємо надійне

Встановлювати систему водовідведення можна не лише під час будівництва та закладення фундаменту, а й під час реконструкції, модернізації будівель різного призначення. Також її варто обладнувати для якісного дорожнього будівництва та облаштування територій громадського призначення.

Якою ж має бути ідеальна система водовідведення? Передусім, їй притаманні такі риси:

канали виготовлені з щільного поліетилену з домішками поліпропілену або з бетону, армованого лужним скловолокном;

решітки виготовляються з міцного чавуну, поліаміду, оцинкованої або нержавіючої сталі;

наявні усі необхідні аксесуари: пісковловлювачі, заглушки, кріплення.

І це лише основні вимоги, яким має відповідати якісна система водовідведення. Є безліч нюансів, які варто враховувати, обираючи потрібну модель для власної будівлі. Розглянемо деякі з них.

Найкращим матеріалом для систем водовідведення вважається РЕ-РР (поліетилен високої щільності з домішками поліпропілену), адже вони щільніші за традиційні поліпропіленові, більш еластичні (важливо для уникнення тріщин внаслідок деформації під дією високих або низьких температур), морозостійкі, а також стійкі до впливу різноманітних хімічних речовин.

Стійкість до значних навантажень (а вона сягає класу Е600 включно) забезпечує тривалий термін експлуатації. Тож вам не доведеться щоразу ремонтувати систему після зимового періоду або значних катаклізмів: за умов правильного встановлення вона слугуватиме багато років.

Окрім того, перевагою системи є її цілковита безпечність, оскільки в каналах встановлено підсилювальний кант з оцинкованої сталі або пластику з отворами, які унеможливлюють повздовжній рух решіток. А міні-анкери додатково фіксують решітку, щоб вона не рухалася по довжині.

Завдяки невеликій вазі такі системи досить легко транспортувати та встановлювати, тому з монтажем впорається навіть будівельник-аматор, варто лише уважно ознайомитися з відповідною інструкцією та дотримуватися всіх рекомендацій і вимог, наведених у ній. Докладні схеми та малюнки також стануть у пригоді.

Швидко змонтувати систему дасть змогу і досить зручне з’єднання каналів «шпунт-паз». Воно забезпечує легкість та швидкість монтажу без шкоди якості та надійності системи. Екологічна безпека важлива для всіх європейських виробників, тож водовідводи HAURATON відповідають стандартам європейських норм EN 1433.

Щоб зробити перехід із водостоку до водоприймачів, потрібно з’єднати водостічний стояк із лотком за допомогою коліна зовнішньої каналізаційної системи, яке входить в систему через торцеву заглушку визначеного діаметра. Також можна завести трубу в лоток через решітку, в якій необхідно попередньо висвердлити відповідний отвір.

Не економте на водовідведенні, адже якісна система — запорука довговічності всього будинку!