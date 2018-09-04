Дітей запрошують на майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок

Участь у майстер-класі, що відбудеться у ТЦ «Роксолана», - безкоштовна

Шостого вересня, з 15:00 до 19:00 на 3 поверсі у ТЦ «Роксолана» відбудеться дитячий майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок від ТМ «Зерновита».

Вхід на подію безкоштовний – всіма необхідними матеріалами учасників майстер-класу забезпечить ТМ «Зерновита». Зі собою потрібно взяти лише гарний настрій! А сам майстер-клас проведе чудова львівська майстриня Людмила Понайда.

«Підтримайте цю давню українську традицію та завітайте зі своєю малечею на майстер-клас. Створіть таку ляльку власноруч та проведіть цікаво час у творчій атмосфері. І нехай цей улюблений оберіг наших предків приносить щастя у ваш дім. Запрошуємо всіх, хто хоче поринути у стародавнє українське мистецтво!», – повідомляють організатори події.

Місце: 3 поверх, ТЦ «Роксолана» (Львів, пл.Соборна, 14).

Дата: 6 вересня 2018 року

Час: з 15:00 до 19:00

Вхід вільний!

Довідково:

Наші предки вважали, що власноруч зроблена лялька-мотанка має чарівну силу. За повір’ям – вона не лише береже родинне вогнище, але й може здійснювати бажання. Колись таку ляльку мати передавала дочці, віддаючи її заміж, а та, у свою чергу, дарувала «берегиню» своїй дитині.

Кожен елемент одягу ляльки-мотанки для наших пращурів мав символічне значення: спідниця символізувала землю, сорочка — три часи: минулий, теперішній та майбутній, а хустка або стрічка — зв’язок із небом.