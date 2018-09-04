2019 рік буде роком української культури в Австрії

Президент Петро Порошенко та Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц домовилися про те, що 2019 рік буде проголошено роком української культури в Австрії. Про це Глава Української держави повідомив під час спільної прес-конференції, яка відбулася за результатами зустрічі, повідомляє офіційний сайт Президента.

«Ми домовилися, що 2019 рік ми проголосимо роком української культури в Австрії. Культурна дипломатія є дуже надійним і ефективним інструментом для розвитку відносин між нашими народами, між нашими країнами. Культура – це ключ від серця, точніше – від сердець і України, і Австрії і це зробить ближчими наші народи», – сказав Петро Порошенко.

Федеральний канцлер Австрії у свою чергу констатував добрий рівень контактів народів двох країн. «Ми дуже близькі на людському рівні, і я дуже радий, що ми змогли домовитися про спільний рік культури, який наблизить народи України і Австрії», – сказав він. «Обидва народи виграють від цього, це їх збагатить», – переконаний Себастіан Курц.