19 вересня у Львові стартує 25 Book Forum. Програма

Фокусна тема цьогорічного Форуму видавців – Ринок свободи.

25 Book Forum – це:

25-й Національний книжковий ярмарок

13-й Міжнародний літературний фестиваль

24-та Церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму»

9-й Всеукраїнський бібліотечний форум

7-ма Благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання»

Учасниками Форуму стануть близько 250 видавництв і книготорговельних організацій, понад 1500 авторів, інтелектуалів, художників та культурних діячів з України та інших країн світу.

Програма заходів включає понад 1000 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 50 локаціях. У програмі – 25 тематичних напрямків: історія, мови/переклади, креативні індустрії та урбаністика, бізнес, освіта, медицина, мистецтво, медіа та інші.

Спеціальні гості: Марсі Шор (США), Енн Епплбом (США), Фредерік Бегбеде (Франція), Генрі Марш (Велика Британія), Кейт Фокс (Велика Британія), Яцек Дукай (Польща), Пітер Воттс (Канада), Януш Леон Вишневський (Польща), Мухарем Баздуль (Боснія), Оксана Забужко, Сергій Жадан,

Соціальні та благодійні заходи: Благодійна акція для пенсіонерів «Третій вік: задоволення від читання», конкурс для людей літнього віку «Моя книжкова полиця».

ПРОГРАМА ФОРУМУ ВИДАВЦІВ

Офіційні заходи:

Презентація «Форумологія. 25 років натхнення» – 18 вересня;

Прес-брифінг і огляд експозиції для запрошених гостей, спілкування – 19 вересня;

Урочисте відкриття за участі Президента України Петра Порошенка – 19 вересня;

Церемонія вручення премії «Book Forum Best Book Award» – 20 вересня;

Ніч поезії і музики non-stop – 22 вересня;

Офіційне закриття 25 Форуму видавців у Львові – 23 вересня.

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