Змінюються реквізити для оплати оренди комунального майна м. Львова

Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє, що з 11 вересня 2018 року змінюються реквізити для оплати оренди нежитлових приміщень, цілісних майнових комплексів та окремих конструктивних елементів благоустрою.

Нові реквізити:

Розрахунковий рахунок: 37 118 003 008 610

Банк: ГУДКСУ у Львівській області

МФО банку: 825 014

Одержувач: Управління комунальної власності ДЕР ЛМР

ЄДРПОУ одержувача: 25 558 625

В призначенні платежу обов’язково потрібно вказувати НОМЕР ДОГОВОРУ І НАЗВУ ОРЕНДАРЯ, щоб була змога ідентифікувати ваші кошти.

Для додаткової інформації слід звертатись у фінансово-розрахунковий відділ за телефонами:

· начальник відділу – тел. 297−55−14 (пл. Галицька, 15, каб. 212);

· окремі конструктивні елементи благоустрою — тел. 297−55−33 (пл. Галицька, 15, каб. 213);

· оренда нежитлових приміщень — тел. 235−50−65, 235−70−51 (пл. Галицька, 15, каб. 211).