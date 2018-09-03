В Україні запустили безкоштовні онлайн-курси про інклюзію та проти дискримінації

Навчатимуть передусім вчителів, як займатись з дітьми з особливими потребами та уникати цькувань
   Роксолана Мудрак   39  

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Цього року в Україні на постійній основі запустили онлайн-курси для вчителів початкових класів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами та курс із недискримінаційного підходу в навчанні. Вони абсолютно безкоштовні. Записатись на них можуть не лише вчителі, а й батьки, працівники шкільних адміністрацій та будь-хто, кого цікавить неформальна освіта на ці теми.

«Мета обох курсів — підвищити обізнаність вчительства щодо інклюзивного навчання та безпеки в школі. Адже в Україні понад 100 тисяч дітей із особливими освітніми потребами і ще близько 150 тисяч із інвалідністю, та понад 90 тисяч в інтернатах. Переважна кількість з них до 2027 року вчитимуться в загальноосвітніх закладах. Саме тому я взявся за це питання. Знаєте, в кожного свій фронт. В когось — на Передовій. В мене — в тилу — цивілізувати освіту», – говорить волонтер та координатор створення курсів Володимир Бризкін.

КУРС «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами»

За допомогою цього курсу вчителі/-ки початкових класів можуть опанувати теоретичні і практичні знання для роботи в інклюзивному класі. Онлайн-курс сформовано з 6 модулів = 30лекцій. Це 10-хвилинні відео, які ведуть лектори/ки — практики, що мають досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзії і поза нею.

Записатися на курс можна тут.

Курс «Недискримінаційний підхід у навчанні»

ГО «Студена» спільно зі студією онлайн-освіти EdEra розробила курс «Недискримінаційний підхід в навчанні» — безкоштовний та доступний для всіх. Цей проект створюється у межах Нової Української Школи, і спрямований на протидію дискримінації в освітньому середовищі. Курс містить 9 модулів по 30 лекцій. Лектори онлайн-курсу ознайомлюють із базовими поняттями толерантності, прав людини, недискримінації і нададуть багато матеріалу, який можна використовувати в практичній площині. Зокрема: як зробити школу дружньою для кожної дитини та створити атмосферу взаємоповаги й підтримки у класі.

Записатися на курс можна тут.

Ті, хто успішно пройде курс – отримає безкоштовний електронний сертифікат. На фінальний результат, необхідний для отримання сертифікату впливає виконання тестових завдань. Сертифікат створюється автоматично щонеділі й з’явиться у персональному кабінеті. Сертифікат отримують слухачі/-ки, які до закінчення навчання набрали 60 та більше відсотків (балів).

«Обидва курси — пілотуються. Сьогодні вони не є обов’язковими, попри значимість. За результатами пілотування курси, ймовірно, отримають відповідні дозволи і схвалення та стануть грифованими. Можливо, що згодом увійдуть до числа обов’язкових. Якщо так станеться, то всі сертифікати, отримані вчителями під час пілотування, будь зараховані, як години обов’язкової підготовки», – наголошує Володимир Бризкін.

Додамо, майже 22 тисячі вчителів початкової школи вже завершують навчання на курсах. А 1/5 вчителів молодших класів вже отримали необхідні знання.