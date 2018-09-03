Український автобус з туристами потрапив в ДТП в Румунії

У ніч на 3 вересня у румунському місті Сучава мотоцикл зіткнувся з українським туристичним автобусом, внаслідок чого водій і пасажир двоколісного транспортного засобу загинули.

Про це пише Українська правда з посиланням на місцеве видання.

В автобусі перебували 67 українців, зокрема 20 дітей. Вони не зверталися за медичною допомогою, йдеться у повідомленні. Поліцейські з Сучави почали розслідування, щоб встановити обставини, за яких сталася аварія, і хто у ній винен.

Пасажирка автобуса розповіла у своєму Facebook, що усі, хто їхав у туристичному автобусі, ночували у приміщенні школи. Вона відзначила якість роботи румунських служб та поліції.

“Чекаємо автобуса, який їде зі Львова, аби забрати нас”, – написала журналістка з Івано-Франківська Любов Загоровська.