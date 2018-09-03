У Пустомитах відкрили меморіальну таблицю на честь Героя АТО

Сьогодні, 3 вересня, у Пустомитах відбулось відкриття меморіальної таблиці на честь загиблого в АТО Володимира Зейлика.

Меморіальну таблицю відкрили на стіні школи №1, де навчався новітній Герой.

Матері Героя вручили відзнаку за оборону рідної держави.

Про це повідомляє сайт міста Пустомити.

Володимир Зейлик народився 14 липня 1996 року. Навчався у Пустомитівській ЗОШ №1. Був призваний на військову службу Пустомитівсько-Городоцьким ОРВК 31.10.2014 року у військову частину А4623 м.Камянка-Бузька Львівської області. Згодом підписав контракт і служив в окремому батальйоні спеціального призначення «Донбас-Україна» (звання – солдат, посада – водій).

Загинув 7 серпня біля Мар’їнки.

Поховали Володимира в його рідних Лісневичах.