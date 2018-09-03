У Пустомитах відкрили меморіальну таблицю на честь Героя АТО
Сьогодні, 3 вересня, у Пустомитах відбулось відкриття меморіальної таблиці на честь загиблого в АТО Володимира Зейлика.
Меморіальну таблицю відкрили на стіні школи №1, де навчався новітній Герой.
Матері Героя вручили відзнаку за оборону рідної держави.
Про це повідомляє сайт міста Пустомити.
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Володимир Зейлик народився 14 липня 1996 року. Навчався у Пустомитівській ЗОШ №1. Був призваний на військову службу Пустомитівсько-Городоцьким ОРВК 31.10.2014 року у військову частину А4623 м.Камянка-Бузька Львівської області. Згодом підписав контракт і служив в окремому батальйоні спеціального призначення «Донбас-Україна» (звання – солдат, посада – водій).
Загинув 7 серпня біля Мар’їнки.
Поховали Володимира в його рідних Лісневичах.