У міській раді розповіли про ремонти доріг у 2019 року

Наступного року місто буде проводити ремонт вул. Шевченка та вул. Бандери, зараз триває підготовка документів щодо початку робіт на пл. Двірцевій. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Ми хочемо розпочинати роботи біля нашого вокзалу, там епопея з експертизою, документами, тендерами. По вул. Замарстинівській роботи тривають, все йде по плану. Готуємось до наступного року — це вул. Шевченка, Бандери, а також десятки ремонтів вулиць по кожному району. Це невеликі вулиці, наприклад, Личаківський район — вул. Просвіти, Піскова, і так по кожному району. Ми більше пішли в глибину — дворики, хідники, бо раніше займались лише магістральними дорогами, а зараз люди говорять про порядок в мікрорайоні. Об’єми робіт великі, будемо їх збільшувати наступного року. Питання номер один — комфорт проживання мешканців міста Львова, щоб всі мали можливість виходити з будинку і була лавочка, якісне подвір’я”, — розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, як раніше писала “Львівська газета”, наприкінці липня головний архітектор Львова презентував оновлений ескізний проект реконструкції вулиці Бандери. За його словами, остаточно долю вулиці мають вирішити депутати, які, ймовірно, розглянуть це питання у вересні.