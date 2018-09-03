У Львові відбудеться Всеукраїнський форум Молодіжної столиці 2018

Вже цього тижня, 6 -7 вересня, у Львові на території! FESTrepublic відбудеться Всеукраїнський форум Молодіжної столиці 2018, який відвідають близько 1500 учасників зі всієї України. Найбільше учасників (45%) – з Львівської області.

Усіх учасників форуму очікують більше 100 українських експертів та молодих стартаперів, які розповідатимуть про важливі рішення, які змінюють країну, 5 тематичних зон для змістовного спілкування та яскравого драйву.

«Місто вже зараз демонструє прогресивні підходи до співпраці з молоддю та докладає максимум зусиль для забезпечення якнайкращих умов проживання в місті, в тому числі для молодих людей. Одночасно в місті є критична маса людей, що готові займатись питанням молоді на якісно новому рівні, брати на себе відповідальність за впровадження молодіжної політики», — наголошують організатори.

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