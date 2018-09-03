Сьомий «Фестиваль партнерства у Львові». Програма

Одна з найбільших українсько-польських подій- VIІ «Фестиваль Партнерства» цього року відбудеться 7−9 вересня 2018 р., повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Для участі у Фестивалі до Львова прибудуть офіційні делегації від польських воєводств та міст-побратимів Львова. Разом із львівськими колегами їхні польські партнери, політичні, громадські та культурні діячі ділитимуться досвідом на «Форумі Партнерства», модератором, якого буде — доктор Бартломей Валас. Цього року дебати стосуватимуться культури, туристичного розвитку міст і його впливу на історичні міста та життя городян.

У самому серці Львова — на площі Ринок, розміститься сцена «Фестивалю Партнерства», де протягом 7−8 вересня виступатимуть українські і польські музичні колективи різноманітних напрямків.

Так, у п’ятницю, 7 вересня, музична програма відображатиме все різноманіття сучасного музичного світу. Цього дня виступлять вроцлавські «Wciąż Młodzi», улюбленці львівської публіки «Joryj Kłoc», цьогорічні володарі музичної нагороди «Фридерик» у категорії Альтернативна платівка року — гурт «Micromusic» з Варшави. Сучасний цирковий мікс в поєднанні з імпровізацією музики різних стилів представлять Лукаш Ємьола та Артур Перскавєц в проекті «Lublinduo». А на завершення дня поціновувачів сучасної музики потішить одне з найцікавіших явищ актуальної польської сцени – проект «Nervy» із Сілезії.

В суботу, 8 вересня, фестивальну програму добротним блюз-роком відкриє гурт «Blues Perspektive Band» з Жешува. Продовжать концерт патріархи польської «шантової» традиції — гурт «Wodny Patrol». А далі слухачі матимуть насолоду зануритись в світ етномотивів разом із сімейним проектом «Kapela Maliszków» з Низьких Бескид, етно-роковим гуртом «Żmije» з Підкарпаття та несамовито-драйвовим українським фолк-роком від проекту «Horpyna» з Ольштина.

Також на площі Ринок на промо-стендах представлятимуть свої туристичні перлини та освітні програми партнери Львова — польські міста і воєводства. Цьогорічною родзинкою буде мобільне велосипедне містечко — місце, у якому наймолодші учасники зможуть навчитись безпечно їздити на велосипеді через перехрестя та потенційно небезпечні місця.

У програмі фестивалю заплановані різножанрові виставки-місто Варшава представить прекрасну фото-виставку «Газетні фотографії Варшава у 1918−1939 роках», місто Єленя Гура привезе виставку «Карконоші — перлина сілезьких краєвидів» з фондів Музею в Карконошах, а з міста Кєльце до Львова приїдуть виставки картин двох митців, яких поєднує захоплення новими засобами масової інформації та віртуальним світом, а саме виставка Магдалени Лесьняк «В мережі» та Рафала Урбанського «QR — реінтерпретація».

Вхід на всі акції фестивалю — вільний.

Організатором фестивалю є Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові спільно з Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою та Львівською міською радою.