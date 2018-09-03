Порошенко подав до Верховної ради зміни до Конституції

У проекті змін до головного закону йдеться зокрема про армію РФ у Криму

Президент Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді низку змін до Конституції, зокрема стосовно оренди Росією військових баз в окупованому Криму. Про це у понеділок повідомила на засіданні погоджувальної ради ВР парламентський представник Порошенка Ірина Луценко. Про це повідомляє видання Українська правда.

За її словами, зміни стосуються закріплення в Основному законі європейського та євроатлантичного напрямку розвитку України.

Зокрема, заявила Луценко, поправки треба внести до статей 85, 102, 116 та преамбулу Конституції, якими передбачено відповідальність за євроінтеграцію з боку президента, Ради та Кабміну.

Крім того, зазначила вона, “пропонується виключити положення, яке передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів”.

Луценко пояснила, що мається на увазі перебування чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

Про наміри внести такі зміни Глава держави повідомив наприкінці червня. Готуючи цю ініціативу, за словами Петра Порошенка, він виходив з трьох надзвичайно важливих міркувань.

«Перше, європейська та євроатлантична інтеграція чітко відповідають національним інтересам України. Друге, орієнтація на Євросоюз та Північноатлантичний Альянс підтримуються абсолютною більшістю громадян, про що переконливо свідчить динаміка громадської думки. Але при цьому, третє, існує очевидна загроза ревізії європейської та євроатлантичної стратегії під впливом різних зовнішніх та внутрішніх обставин. І походить вона не лише від тих сил, які заслужили собі репутацію п’ятої колони», – сказав Петро Порошенко.

«Щоб ніхто і не думав петляти, впевнений, що це має бути прямим текстом зафіксовано у Конституції», – підкреслив Президент та висловив впевненість, що існує можливість зібрати триста голосів за це рішення у нинішньому складі Верховної Ради.