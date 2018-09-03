Поблизу аквапарку планують збудувати два торгові та офісний центри

У Львові триває громадське слухання детального плану території поблизу аквапарку. Тут планують спорудити два торгово-розважальні та один торгово-офісний центр.

Загалом у проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови території орієнтовною площею 13,0665 га. Як зазначено у документації, тут передбачено таке нове будівництво:

– на ділянці на вул. княгині Ольги, 110 замість недобудованого будинку культури ЛАЗу передбачається будівництво багатофункціонального торгово-розважального комплексу. Замовник будівництва – ТзОВ «Західний інвестиційний союз». Поверховість 4 поверхи, висота 22,8 м. Площа забудови – 6545 кв.м. Орієнтовна площа торгових приміщень – 17,0 тис. кв. м.

– на ділянці, закріпленій за ринком «Провесінь», передбачається будівництво триповерхового торгово-розважального комплексу на місці торгових павільйонів. Орієнтовна площа торгових площ – 15,0 тис. кв.м. Площа забудови – 4952 м.кв.

– на ділянці між розважально-відпочинковим комплексом «Аквапарк «Пляж» та ринком «Провесінь» детальним планом передбачено будівництво 12-поверхової будівлі, яка включатиме в себе багаторівневий паркінг на 700 машиномісць (2-5 поверхи) та торгово-офісні приміщення (1, 6-12 поверхи). Площа забудови – 2809 м.кв.

– з боку вул. Володимира Великого передбачається впорядкувати другий стихійний ринок, з влаштуванням пішохідної зони вздовж вул. В.Великого та перенесенням основної частини павільйонів на ділянку по вул. княгині Ольги,112 в торгово-розважальний комплекс.

Громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів при розробці цього детального плану триватиме до 28 вересня 2018 року.

17 вересня 2018 року відбудеться зустріч з головним архітектором проекту. Місце проведення: актовий зал Франківської районної адміністрації (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 85). Початок о 18.00.

Пропозиції можна подавати до 28 вересня 2018 року до відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» через Центри надання адміністративних послуг. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій — Челепіс Д., тел. 032 297 57 63.