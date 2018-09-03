Нацбанк оновив 20-ти гривневу банкноту

Нова банкнота буде введена в обіг з 25 вересня

Уже зовсім скоро в гаманцях українців з’явиться оновлена банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року. За інформацією Національного банку України, нова банкнота буде введена в обіг з 25 вересня. Кольорову гамму та основні елементи дизайну – збережено. Зокрема, на лицьовому боці оновленої купюри незмінно зображено портрет Івана франка. На зворотному – Львівський оперний театр. Та нова банкнота з удосконаленою системою захисту. Наприклад, багатотоновий водяний знак – портретне зображення І. Франка та світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу (розміщено вертикально в правій нижній частині багатотонового водяного знака).

Повністю занурена в товщу паперу захисна стрічка, на якій за допомогою збільшувального скла можна побачити зображення у прямому та перевернутому вигляді: «20 ГРН», елемент малого Державного Герба України (тризуб) і цифрове позначення номіналу «20» у два рядки.

На дотик відчувається шорсткість рельєфного елемента – у вигляді трикутника для людей з послабленим зором.

Наявний оптично змінний елемент що змінює колір при нахилі банкноти. Це стилізоване зображення квітки, розміщене праворуч від портрета І. Франка. При зміні кута нахилу банкноти колір зображення квітки змінюється з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

Нова банкнота перебуватиме в обігу одночасно з банкнотами попередніх років випуску. Обмінювати на нові не потрібно.