На найкращу книгу Форуму видаців-2018 номіновано понад півтисячі видань

508 – саме стільки книжок було подано на конкурс BookForum Best Book Award. Про це повідомляє прес-служба Форуму видавців. Переглянути список книжок, які подано на конкурс, можна на їхньому сайті в розділі «Книжки».



“Цього року ми проводимо ребрендинг події і Форум видавців перетворюється на Book Forum – головний культурний фестиваль країни. Відповідно нова назва церемонії – «BookForum Best Book Award», до 2018 року мала назву «Найкраща книга Форуму видавців”, –

Засідання журі проходитимуть у трьох містах України: Львові, Києві і Харкові, а остаточне рішення буде ухвалено на завершальному засіданні у Львові. Кожне з трьох регіональних журі складатиметься з 8 осіб: голови регіонального журі, людини Книги, людини Науки, людини Мистецтва, людини Слова, людини Діла, людини Освіти та людини Міста.

Ґран-прі присуджується шляхом досягнення консенсусу членів Великого Журі конкурсу. У випадку, якщо журі премії не дійде згоди щодо володаря гран-прі, я сама обиратиму книгу, яка отримає цю нагороду, – наголошує президент ГО «Форуму видавців» Олександра Коваль.

Нагадаємо, що книжки оцінюватимуться в шістнадцяти номінаціях. Окрім цього буде декілька спеціальних номінацій : «Свобода» (спеціальна відзнака за розкриття ідеї свободи як однієї з основних цінностей) та «Місто» (спеціальна відзнака, яка надається кожним містом, де відбуватимуться цьогорічні засідання Малих Журі – Львовом, Києвом, Харковом).