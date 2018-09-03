На Львівщині стартували масштабні військові міжнародні навчання (фото)

Сьогодні на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область) стартують міжнародні навчання «Rapid Trident-2018».

“Rapid Trident є кульмінацією щорічних багатонаціональних навчань, які засвідчують підтримку союзників та парнерів Збройним Силам України”, – йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Міністерства оборони України.

Цьогорічний «Репід Трайдент – 2018» є наймасштабнішим спільним сухопутним навчанням підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань України (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Управління Державної охорони) та військових підрозділів іноземних держав. У ньому беруть участь військові підрозділи 10 країн-членів НАТО та 4 країн – партнерів НАТО, всього – 14 країн. А саме – Україна, США, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Канада, Литва, Молдова, Німеччина, Румунія, Польща, Туреччина. Також у цьогорічному «Репід Трайдент» беруть участь військовослужбовці багатонаціональної Литовсько-Польсько-Української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького.

В цілому, до навчання залучено понад 350 одиниць техніки 2200 тис. військовослужбовців, які тренуються на одному з найбільших у Європі Яворівському військовому полігоні. Навчання триватимуть 2 тижні (до 15 вересня включно) та складатимуться з двох фаз – командно-штабної та польової. За цей час українські військові та їх колеги з країн – партнерів відпрацюють низку завдань як бойового, так і логістичного та гуманітарного характеру.

Важливою особливістю навчання є те, що з українського боку переважну частину учасників складають військовослужбовці однієї із механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, які мають безпосередній і зовсім нещодавній досвід бойових дій у найгарячіших місцях району проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

В цілому, проведення «Репід Трайдент – 2018» стане ще одним важливим кроком з посилення спроможності Збройних Сил України та інших військових формувань до вирішення завдань із захисту держави та збереження її територіальної цілісності. Цьому, зокрема, сприятиме подальше поглиблення тактичної та оперативно-тактичної сумісності української армії зі збройними силами країн-партнерів, що є необхідною передумовою ефективності спільних дій як у випадку відбиття збройної агресії, так і під час операцій миротворчого та стабілізаційного характеру в складі коаліційних сил.

В 2017 році у навчаннях Rapid Trident взяли участь 2,5 тисяч військовослужбовців з 15 країн світу. Крім України і США у маневрах взяли участь армії з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії.

Нагадаємо, навчання триватимуть до 15 вересня. Керівництво Львівського гарнізону та командування міжнародного військового навчання звернулось до мешканців навколишніх населених пунктів Яворівського району Львівської області та громадян, які планують свій відпочинок у цій місцевості, з проханням із розумінням поставитись до певних обмежень та незручностей, пов’язаних із проведенням міжнародних військових навчань та посиленими заходами безпеки зі сторони військових.