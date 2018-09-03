На Городоччині внаслідок автозіткнення травмовано четверо осіб

2 вересня на автодорозі Львів – Самбір поблизу села Залужани трапилась ДТП. «Фольксваген Венто» під керуванням 38-річного мешканця Городоцького району зіштовхнувся з «Тойотою», якою керував 54-річний житель міста Самбір. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів «Фольксвагена», мешканці Городоцького району, віком 50 та 54 роки, а також пасажир «Тойоти», 49-річна мешканка Самбора.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

За інформацією поліції, на автошляхах Львівщини 1-2 вересня сталися 76 дорожньо-транспортних пригод (42 – у Львові, 34 – в області), з яких 6 – з постраждалими. У ДТП тілесні ушкодження отримали троє водіїв, восьмеро пасажирів та два пішоходи.