Львів продає з аукціону об’єкт у центрі міста зі зниженням стартової ціни на 50%

Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про проведення аукціону в системі ProZorro зі зниженням стартової ціни на 50% об’єкта на вул. П. Дорошенка, 37. Прийом заяв триває до 10 вересня. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Початкова ціна об’єкту вул. П. Дорошенка, 37 була 13,3 млн. грн., проте, відповідно до умов продажу майна в системі ProZorro, другий етап продажу (якщо під час першого етапу об’єкт не придбали) оголошують зі зниженням стартової ціни на 50%. Тому вартість цього об’єкту тепер становить 6,6 млн. грн.

Усіх охочих запрошують до участі в аукціоні

Додаткова інформація — за тел.: 235 68 54.