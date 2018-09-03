Константинополь може надавати автокефалію без погодження з іншими, – Собор

На Архієрейському соборі Константинопольської церкви у Стамбулі 2 вересня, єпископи розглянули питання про те, наскільки Константинопольська церква уповноважена без згоди інших церков надавати автономію, автокефалію церкві, яка про це просить. Про це повідомляє кореспондент Громадського.

Відповідь, яку ухвалили єпископи за результатами цього обговорення ствердна — «так, Константинопольський патріархат може надавати автокефалію без будь-яких узгоджень».

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Нагадаємо, СОбор має розглянути надання томосу Українській православній церкві.

Як зазначає Громадське, процедура надання Томосу може зайняти до одного місяця, оскільки всі діяння цього Собору мають бути зафіксовані і відповідно затверджені синодом.