Ефірне телебачення і радіо не працюють через профілактику

До 14:00 буде повністю або частково буде відсутнє ефірне мовлення

Сьогодні, 3 вересня, у зв’язку з профілактичними роботами вимкнено обладнання, яке задіяне для розповсюдження телевізійних та радіопрограм. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Згідно узгодженого з замовниками графіку планово-профілактичних робіт на 2018 рік виконується піврічне технічне обслуговування антенно-фідерних систем та пристроїв електроживлення РТПС, РТС, РРС та ЦКУ РТ.

Під час проведення робіт, а саме з 2:00 до 14:00, вимкнено обладнання, яке задіяне для розповсюдження телевізійних та радіопрограм.