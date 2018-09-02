За минулу добу один військовий загинув та двох поранено

1 український військовий загинув, ще 2 – отримали поранення протягом минулої доби у зоні ООС. Бойовики порушили режим тиші 11 разів.

“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Південне, Павлопіль, Водяне та Широкине”, – повідомили у прес-центрі об’єднаних сил.