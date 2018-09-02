З понеділка частково обмежать рух дорогами на території Яворівського полігону

З 3 до 15 вересня 2018 року на Львівщині, на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон) відбуватимуться українсько-американські військові навчання «Репід Трайдент-2018». Керівництво Львівського гарнізону та командування міжнародного військового навчання звернулось до мешканців навколишніх населених пунктів Яворівського району Львівської області та громадян, які планують свій відпочинок у цій місцевості, з проханням із розумінням поставитись до певних обмежень та незручностей, пов’язаних із проведенням міжнародних військових навчань та посиленими заходами безпеки зі сторони військових. Про це йдеться в офіційному зверненні на сторінці навчань у мережі Facebook&

“Звертаємо увагу на те, що під час навчань здійснюватиметься рух військових колон. Тому деякі зони автодоріг на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки будуть обмежені для руху цивільного автотранспорту. Також залучатиметься бронетехніка та проводитимуться навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації.

Керівництво міжнародних навчань із міркувань турботи про безпеку цивільного населення наполегливо рекомендує у цей період не відвідувати розташування навчальних ділянок полігону. Не заходити, або не заїжджати, будь-яким видом транспорту у зони позначені покажчиками, або оточені допоміжним персоналом. Дотримуватись правил дорожнього руху під час зустрічі на автодорогах із військовими автоколонами та окремими одиницями військового автомобільного транспорту та бронетехніки. Уважно та своєчасно спостерігати за сигналами спеціальних машин ВІБДР, що супроводжуватимуть рух військової техніки. Мешканців також просять не проводити збір ягід та грибів на території полігону — деякі визначені зони на цей період вважаються закритими”, – йдеться у повідомленні.