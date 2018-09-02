В університеті ветеринарної медицини та біотехнологій відбулась посвята у студенти

Сьогодні, 2 вересня, відбулася урочиста посвята першокурсників у студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

В рамках заходів відбулось прийняття присяги студента, вручення ректором символічного студентського квитка та освячення першокурсників.

Програма святкування розпочалася з Божественної літургії у церкві Святої Трійці. А вже о 12.30 год. Студенти-першокурсники зустрінуться із деканами та професорсько-викладацьким складом на факультетах.