В університеті ветеринарної медицини та біотехнологій відбулась посвята у студенти
Сьогодні, 2 вересня, відбулася урочиста посвята першокурсників у студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
В рамках заходів відбулось прийняття присяги студента, вручення ректором символічного студентського квитка та освячення першокурсників.
Програма святкування розпочалася з Божественної літургії у церкві Святої Трійці. А вже о 12.30 год. Студенти-першокурсники зустрінуться із деканами та професорсько-викладацьким складом на факультетах.
Пид час урочистостей, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” присвоїли ректорові, професору кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького Володимиру Стибелю. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.