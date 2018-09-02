Уляна Супрун: безпечна доза алкоголю – міф

Нещодавно один із найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати дослідження впливу алкоголю на здоров’я людини від науковців міжнародної колаборації Global Burden of Diseases. Висновок – безпечної дози алкоголю не існує. Незалежно від кількості, вживання алкоголю призводить до втрати здоров’я та життя. Про це пише у себе на Facebook-сторінці міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Вчені провели масштабне дослідження: проаналізували дані з 1990 до 2016 року, зі 195 країн та територій, для людей віком від 15 до 95 років. Загалом дослідження охопило 28 мільйонів людей.

Алкоголь – це головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі.

Всього в світі в 2016 році 2,8 мільйонів смертей було пов’язано з вживанням алкоголю, це близько 10% для людей у віці 15-49 років. До основних причин смертності, спровокованої алкоголем, відносяться: серцево-судинні захворювання, різні види раку (молочної залози, печінки, кишківника), цироз печінки, інфекційні хвороби, аварії, травми.

«Найбільші значення середнього споживання алкоголю серед жінок відмічено в Україні – 4,2 дози на день (1 доза – це 10 грамів етилового спирту), серед чоловіків у Румунії – 8,2 дози, в українських чоловіків п’яте місце та 7,0 дози на день відповідно.

В 2016 році в Україні загинуло 25 тисяч жінок та 53 тисячі чоловіків від причин, що пов’язані з вживанням алкоголем. Це складає 8,5% усіх смертей для жінок та 18% для чоловіків. Загалом же через вживання алкоголю було втрачено 2,65 млн років життя через передчасну смерть та втрату працездатності. Це цифри окрім людського горя несуть страшні економічні втрати, як для родин, так і для країни.

Результати дослідження суперечать багатьом рекомендаціям щодо переваг для здоров’я споживання алкоголю в помірних дозах. Те, що мінімальне вживання алкоголю трохи знижує захворюваність на ішемічну хворобу серця, не перекриває його шкоди від інших хвороб у довгостроковій перспективі. Тобто всі можливі позитивні ефекти, які містить в собі алкоголь, зрештою перекриваються його згубними властивостями», – пише Уляна Супрун.

За її словами, у Національному плані заходів щодо неінфекційних захворювань уряд заклав зокрема заходи з обмеження вживання алкоголю в Україні. Серед них – зменшення цінової доступності алкогольних напоїв, повна заборона реклами та інших видів стимулювання продажу та проведення інформаційних кампаній на центральному рівні та в регіонах.