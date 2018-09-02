У львівській ратуші вручили 75 копій ключа від синагоги

Їх отримали люди, які досліджують, зберігають та популяризують єврейську спадщину Львова та регіону

75 копій ключа від синагоги отримали сьогодні дослідники та популяризатори єврейської спадщини. Перший «Ключ до міста» міський голова Львова Андрій Садовий вручив Адель Діановій, директорці Всеукраїнського Єврейського Благодійного Фонду “Хесед-Ар’є” – за особистий внесок та внесок організації у багаторічне вивчення, збереженні та популяризацію єврейської історії та культури. Про це повідомила керівниця прес-служби ЛМР Христина Процак.

Ключі від синагоги також отримали відомий історик Ярослав Грицак, громадський діяч, історик та перекладач Андрій Павлишин, директорка Центру міської історії Софія Дяк та інші.

У Львові у сьогодні, 2 вересня, відбуваються Меморіальні заходи до 75 річниці ліквідації Львівського ґетто та Янівського концтабору.

Програма продовжиться низкою екскурсій:

3 вересня о 16.00, 18.00 — екскурсії виставкою «Табір примусових робіт „Янівська“ — індустрія терору» у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору»

4 вересня о 18.30 — міська прогулянка «Підземний світ: історія виживання в час Голокосту у львівських каналізаціях»

6 вересня о 17.30 — міська прогулянка «Вулицями втраченого дитинства: Лешек Аллерханд і Голокост у Львові»

З 30 серпня по 31 грудня 2018 р. в Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» буде діяти виставка «Табір примусових робіт „Янівська“ — індустрія терору».

У заходах візьмуть участь представники органів місцевого самоврядування, міські культурні та академічні інституції, представники єврейської громади міста Львова, а також запрошені міжнародні організації та фонди, що займаються питанням збереження єврейської культурної спадщини.

Вхід на всі події програми вільний.

Програма відбудеться у рамках проекту «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не)пережило» — серії меморіальних заходів до 75 річниці ліквідації Львіського ґетто та Янівського концтабору у Львові.

Упродовж року в межах загальноміського проекту «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не)пережило» реалізовуються академічні, культурні, мистецькі події, виставки та конференції у просторі міста, що актуалізували дослідження теми Голокосту. Пропонована програма заходів стане продовженням першого етапу загальноміського проекту, складатиметься з трьох частин.