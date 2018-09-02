П’ять осіб постраждали внаслідок ДТП на Яворівщині

Першого вересня на автодорозі “Львів-Краковець” біля с. Терновиця Яворівського району трапилась ДТП. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Водій автомобіля “Опель Вектра”, мешканець м. Новояворівськ 1969 року народження, не дотримався безпечної дистанції та здійснив попутнє зіткнення з автомобілем “Фольксваген Пассат”. Автом керував мешканець м. Новояворівськ 1977 року народження. Внаслідок ДТП 5 пасажирів автомобіля “Фольксваген Пассат” було доставлено у Новояворівську РЛ №1, а саме:

– мешканку м. Новояворівськ 1983 року народження;

– мешканців м. Новояворівськ 2005, 2006, 209, 2012 років народження (діти)

Всі постраждалі після огляду лікарем були відпущені додому.