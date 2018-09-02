Нацмузей запрошує на унікальну виставку ікон риботицьких майстрів

У Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові відкрили виставку “Ікони риботицьких майстрів” (1670-ті –1750-ті рр.) зі збірки Національного музею та приватних колекцій.

Виставка присвячена творчості одного осередку майстрів церковного мистецтва, який знаходився у містечку Риботичі поблизу Перемишля на українській етнографічній території Надсяння (тепер — Польща). На виставці представлено понад 100 ікон цих майстрів “Риботицькі майстри були активними у 1670-ті –1750-ті рр., працюючи над оздобленням не тільки навколишніх церков, а й доволі віддалених від Риботич храмів на Лемківщині, Західній Бойківщині, Любачівщині, Закарпатті. Насьогодні територія, звідки загалом походять твори риботицьких майстрів належить до складу чотирьох держав: України, Польщі, Словаччини та Угорщини. Географія походження творів, представлених на виставці охоплює Бойківщину, Надсяння та Лемківщину.

Риботицькі майстри мали велику популярність серед місцевого населення і виразну упізнавану манеру малярства. В документах описів церков XVIII ст. Перемиської єпархії знаходимо часті згадки про ікони «риботицької роботи. Ці майстри мали улюблені теми та образи, які вони представляли на своїх іконах. Унікальними в українському мистецтві є ікони Різдва Христового з історією дитинства, які відомі лише за творами риботицьких майстрів”, – розповідають у музеї.

Виставка триватиме з 28.08.2018 р. до 14.10.2018 р.