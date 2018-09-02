На Львівщині побудують 20 нових футбольних полів

На це витратять більше 20 млн грн

23,5 млн грн отримає Львівщина на будівництво футбольних полів. Загалом у держбюджеті на 2018 рік на програму “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” закладено 370 млн грн.

Як повідомили “Львівській газеті” у прес-службі Львівської ОДА, в області за виділені гроші планують побудувати 20 нових футбольних полів. Перелік населених пунктів, де облаштують поля, обіцяють повідомити до кінця наступного тижня.

“Розподіл бюджетних коштів в розрізі регіонів здійснювався пропорційно чисельності населення у віці від 0 до 17 років, яке проживає у відповідному регіоні. За вимогою програми, усі поля мають бути розміщені біля опорних шкіл або ДЮСШ”, – повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Довідково:

У 2017 році на території Львівської області за коштипрограми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” збудовано 18 нових футбольних полів із штучним покриттям. На реалізацію будівництва з державного бюджету виділили 13,4 млн гривень.