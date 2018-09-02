Дівчинку зі Львова вкусила змія

Першого вересня, близько 12:40 год., у реанімаційне відділення Стрийської ЦРЛ, у стані середнього ступеню важкості з діагнозом: “укус змії у ліву кисть”, була госпіталізована мешканка м. Львова, 2010 року народження. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, це вже далеко не перший випадок укусу змій на Львівщині за цей рік. Найбільша проблема, що в України немає необхідної сирватки від укусу змій. Сирватка виготовляється у Польщі, однак вона не зареєстрована в Україні, тож держава не може її закупити, – пояснила під час недавнього візиту до Львова міністер охорони здоров’я України Уляна Супрун.