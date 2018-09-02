5 порад для подачі успішного проекту на Громадський бюджет Львова

До 15 вересня у Львові триває прийом проектів на Громадський бюджет Львова. Переможці конкурсу вже наступного отримають фінансування для реалізації своєї ідеї. Розмір фінансування, який Львівська міська рада готова виділити на проекти Громадського бюджету наступного року – приблизно 25 млн грн.

Що потрібно, аби подати проект та виграти у конкурсі радить начальник відділу громадського партнерства ЛМР Орест Файфурка:

1. Консультація з профільним підрозділом міської ради щодо реальності втілення Вашої ідеї в життя. Контактних осіб можна знайти тут https://lviv.pb.org.ua/help/info

2. Продуманий кошторис, який включатиме кожну необхідну деталь і про всяк випадок до 20% на непередбачувані витрати.Цінник робіт теж можна знайти тут https://lviv.pb.org.ua/help/info

3. Публічна презентація Вашої ідеї широкому загалу. Врахування побажань цільових груп, яких Ви плануєте залучити до голосування за проект.

4. Створення команди, яка працюватиме над проектом. Одна людина – це добре, але колектив однодумців – це ще краще!

5. Продуманий по днях та годинах план інформаційної кампанії з 1 по 15 листопада!

Нагадаємо, від львів’ян приймають ідеї у двох категоріях: великі та малі. Великі проекти мають стосуватись усього міста і їхній допустимий бюджет – 3 млн грн., кошторис малих проектів може сягати 500 тисяч і вони мають стосуватись одного району міста.

Цього року у Львові вперше встановлено поділ проектів на дві категорії: «Освітні проекти» (реалізація яких стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, ВНЗ) та «Інші проекти», частка яких не може становити менше 40 % від загальної кількості проектів-переможців.