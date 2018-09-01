Вчителька з Львівщини пройшла до фіналу Global Teacher Prize Ukraine 2018

Десятеро вчителів з усієї України увійшли до фіналу конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2018. Список фіналістів опублікували на офіційній сторінці премії у мережі Facebook.

Людмила Боднарюк, #урокгармонії

Мистецтво, Музичне мистецтво, Художня культура;

Виноградів, Закарпатська область; Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8

Олеся Браташ, #урокгідності

Українська мова і література;

Добротвір, Львівська область; Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Добротвора

Юрій Гайдученко, #уроккреативності

Зарубіжна література, Українська мова і література;

Київ; НВК «Новопечерська школа»

Наталія Голоднюк, #урокмотивації

Англійська мова;

Сміла, Черкаська область; Навчально-виховний комплекс «ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів — колегіум»

Олександр Жук #урокінклюзії

Інформатика, Інклюзія;

Запоріжжя; Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело»

Олександр Лисич, #уроксистемності

Хімія;

с. Чорнотичі, Сосницький район, Чернігівська область; Чорнотицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Богдан Портяний, #урокпошуку

Географія, Правознавство;

Горішні Плавні, Полтавська область; Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. Бугаєвської

Наталія Рудніцька, #урокнебайдужості

Зарубіжна література, Українська мова;

Кам’янець-Подільський, Хмельницька область; Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа №17

Світлана Стельмах, #уроксміливості

Херсон; Херсонський академічний ліцей імені О. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті

Олександр Черкас, #уроквідданості

Інформатика, Українська мова і література;

Київ; Середня загальноосвітня школа № 54

«Нобелівську премію» для вчителів – Global Teacher Prize – заснував арабський мільярдер Санні Варкі 2014 року. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів. Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж професії викладача.

Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2018 року отримає 250 тисяч гривень,реєстрацію на світову премію і поїздку на Global Education and Skills Forum 2018 у Дубай, де назвуть ім’я найкращого вчителя в світі.