Вчителька з Львівщини пройшла до фіналу Global Teacher Prize Ukraine 2018
Десятеро вчителів з усієї України увійшли до фіналу конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2018. Список фіналістів опублікували на офіційній сторінці премії у мережі Facebook.
Людмила Боднарюк, #урокгармонії
Мистецтво, Музичне мистецтво, Художня культура;
Виноградів, Закарпатська область; Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8
Олеся Браташ, #урокгідності
Українська мова і література;
Добротвір, Львівська область; Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Добротвора
Юрій Гайдученко, #уроккреативності
Зарубіжна література, Українська мова і література;
Київ; НВК «Новопечерська школа»
Наталія Голоднюк, #урокмотивації
Англійська мова;
Сміла, Черкаська область; Навчально-виховний комплекс «ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів — колегіум»
Олександр Жук #урокінклюзії
Інформатика, Інклюзія;
Запоріжжя; Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело»
Олександр Лисич, #уроксистемності
Хімія;
с. Чорнотичі, Сосницький район, Чернігівська область; Чорнотицька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Богдан Портяний, #урокпошуку
Географія, Правознавство;
Горішні Плавні, Полтавська область; Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. Бугаєвської
Наталія Рудніцька, #урокнебайдужості
Зарубіжна література, Українська мова;
Кам’янець-Подільський, Хмельницька область; Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа №17
Світлана Стельмах, #уроксміливості
Херсон; Херсонський академічний ліцей імені О. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті
Олександр Черкас, #уроквідданості
Інформатика, Українська мова і література;
Київ; Середня загальноосвітня школа № 54
«Нобелівську премію» для вчителів – Global Teacher Prize – заснував арабський мільярдер Санні Варкі 2014 року. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів. Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж професії викладача.
Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2018 року отримає 250 тисяч гривень,реєстрацію на світову премію і поїздку на Global Education and Skills Forum 2018 у Дубай, де назвуть ім’я найкращого вчителя в світі.