У Львові відбудеться Свято хліба-2018

У програмі також Дитяча шоу –програма

Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького, «Шевченківський гай», Громадська організація «Гільдія приватних пекарів та кондитерів Львівської області», запрошують львів’ян та гостей міста на «Свято хліба – 2018», яке відбудеться 9 вересня 2018р.

У програмі:

Багатий ярмарок – хлібів, калачів, короваїв, кренделиків, паляниць, плетінок.

Дегустації новинок

Шоу-програма у рідних традиціях:

Посвячення хлібів.

Святкова хода коровайниць

Виступи улюблених гуртів – «Ягоди», «Дивоструни», Хедлайнер свята – український рок-гурт «Шосте чуття».

Веселий віз «З хлібиною на гостину». Старости та куми разом із запальними музиками, їдучи головною алеєю, розкажуть про особливості обрядового хліба та частуватимуть охочих.

«Комора достатку». У облаштованій засіками зерном коморі, бажаючі зможуть на дотик відчути багатство нашого краю та отримати заряд життєдайної сили.

Флешмоб «Печу, печу хлібчик».

Дитяча шоу –програма «Веселий пекар».