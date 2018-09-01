У Львові відбудеться Свято хліба-2018

У програмі також Дитяча шоу –програма  
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Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького, «Шевченківський гай»,  Громадська організація «Гільдія приватних пекарів та кондитерів Львівської області», запрошують львів’ян та гостей міста на «Свято хліба – 2018», яке відбудеться 9 вересня 2018р.

У програмі:

Багатий  ярмарок –  хлібів, калачів, короваїв, кренделиків, паляниць, плетінок.

Дегустації новинок

Шоу-програма  у рідних традиціях:

  • Посвячення хлібів.
  • Святкова хода коровайниць
  • Виступи улюблених гуртів – «Ягоди»,  «Дивоструни», Хедлайнер свята – український рок-гурт «Шосте чуття».
  • Веселий віз «З хлібиною на гостину». Старости та куми разом із запальними музиками, їдучи головною алеєю, розкажуть про особливості обрядового хліба та частуватимуть охочих.
  • «Комора достатку». У облаштованій засіками зерном коморі, бажаючі зможуть   на дотик  відчути багатство нашого  краю та  отримати заряд життєдайної  сили.
  • Флешмоб «Печу, печу хлібчик».

Дитяча шоу –програма  «Веселий пекар».