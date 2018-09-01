У Львові відбудеться Синод єпископів УГКЦ

У Львові (Брюховичах) 2-12 вересня відбуватиметься щоричній Синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви. Його очолить Патріарх Святослав, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

На цьому Синоді центральною темою буде «Боже Слово і катехизація». Єпископи аналізуватимуть, як здійснюється в нашій Церкві навчання і проголошення слова Святого Євангелія і наскільки наші вірні черпають з Божого Слова для свого щоденного життя і живуть ним.

«З цим пов’язана тема катехитичного служіння, тобто навчання основних істин нашої віри. Наскільки наші вірні знають того Бога, в якого вірять, наскільки вони знають і вміють молитися і наскільки знають моральні й духовні засади християнського життя та їх дотримуються», — розповів в інтерв’ю для Департаменту інформації УГКЦ Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.

Глава Церкви пояснив, що подія Синоду, яка відбувається в нашій Церкві раз на рік, відповідає змісту й духу розповіді про спільний шлях учнів і воскреслого Ісуса Христа до Емауса. «Усі наші єпископи з усього світу, з усіх континентів зійдуться на синодальне діяння, як любив говорити Блаженніший Любомир. Десять днів крокуватимемо разом дорогою слухання Божого Слова і дорогою розрізнення Його святої волі щодо життя і розвитку нашої Церкви як в Україні, так і на поселеннях», — сказав Блаженніший Святослав.

«Цей Синод матиме дуже важливе значення для життя кожного українця-греко-католика, хоч би де він жив у світі. Тому я кожного вірного і кожну вірну нашої Церкви хочу попросити брати участь у синодальному діянні, яке проходитиме від 2 до 12 вересня, за допомогою вашої молитви», — закликав Предстоятель УГКЦ.