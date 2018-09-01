У Львові шукають талановитих спортсменів та тренерів

Прийом заяв для отримання премій відбуватиметься до 15 вересня 2018 року

Управління молоді та спорту приймає заяви на отримання грошової винагороди спортсменами та тренерами зі спортивних федерацій, спортивних клубів, спортивних організацій та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова.

Обов’язковою умовою для отримання премії є здобуття спортсменами спортивних клубів, спортивних організацій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1, 2 або 3 місця на Олімпійських іграх, Європейських іграх, Чемпіонатах світу, Чемпіонатах Європи та Чемпіонатах України з усіх видів спорту, офіційно визнаних в Україні, у попередньому спортивному році.

Важливо! До уваги приймаються саме Чемпіонати з певного виду спорту, а не Кубки з виду спорту чи етапи Кубків з виду спорту тощо.

До заяв необхідно долучити наступні документи:

• Аплікаційну форму для участі у конкурсі встановленого взірця.

• Копію усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.

• Копію ідентифікаційного коду.

• Завірені копії протоколів змагань, у яких спортсмен брав участь у 2017 році, або завірену копію грамоти чи диплома (для спортсменів).

• Інформаційну довідку про тренера із зазначенням переліку його вихованців та місць, які вони вибороли на змаганнях у 2017 році.

Заяву необхідно скеровувати на ім’я начальника управління молоді та спорту Львівської міської ради. Весь пакет документів потрібно подати через Центр надання адміністративних послуг.

Програму та перелік документів для подачі на участь у конкурсі можна завантажити за посиланням:

https://www8.city-adm.lviv.ua/…/B2324A89DBFE907FC225811D004…

або отримати в працівників управління молоді та спорту за адресою: пл. Ринок, 1, кабінет 521 (5 поверх), тел. для довідок: (032) 297-58-74.