Стартував Перший львівський фестиваль винограду і вина

1-2 вересня у Львові триває Перший львівський фестиваль винограду і вина «Галицька лоза». Фестиваль відбувається на території Львівського палацу мистецтв (вул. Коперника, 17).

«Сподіваємося, що це буде гарним початком, а надалі цей захід стане традиційним», – зазначила під час відкриття директорка департамент агропромислового розвитку Львівської обласної адміністрації Людмила Гончаренко.

Організоватором заходу є ГО «Спілка виноградарів та виноробів Львівщини».