Погода у Львові та області на перше вересня

Перший день осені буде доволі теплим

Синоптики прогнозують сьогодні теплий день без істотних опадів

По Львівській області: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13°, вдень 23 – 28° тепла.

По місту Львову: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 11 – 13°, вдень 25 – 27° тепла.