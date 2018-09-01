На Бродівщині під час святкування дня народження отруїлось шестеро осіб

Шестеро осіб були госпіталізовані 30 та 31 серпня до Бродівської ЦРЛ. Усі – мешканці с. Пониковиця Бродівського району. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Діагнох – гострий ентероколіт – запальний процес тонкого та товстого кишечника. Серед госпіталізованих двоє дітей: 2007 та 2009 року народження.

Усі потерпілі 28 серпня, на святкуванні дня народження, вживали продукти харчування із власного господарства приготовлені у домашніх умовах. Потерпілим надається кваліфікована медична допомога згідно протоколів лікування.

Причини та обставини спалаху інфекції встановлюються.