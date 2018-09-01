Музика осені: ТОП-12 українських треків

Осінь – це не тільки свято першого дзвоника, старт нової школи, змін у тарифах чи правилах паркування; це ще й особлива пора, коли хочеться кутатися у пледи, більше часу проводити удома. Та з правильною музикою зустрічати осінь значно приємніше, незважаючи на загальний настрій чи погоду! Тож “Львівська газета” зібрала яскраві осінні композиції українських виконавців, з якими осінь точно буде цікавішою!

Kozak System – У осені очі твої

Презентовану торік композиція і цьогоріч можна впевнено називати романтично-меланхолійним саундтреком осені. «Якщо уявити, що осінь – це атмосферний трисерійний серіал (а для кожного пристойного серіалу хороші композитори пишуть саундтреки), то ми вважаємо, що саундтреком до цієї пори року якнайкраще підходить саме ця пісня. Думаємо, ми виграли кастинг у самої осені» – так описує цю пісню гурт Kozak System.

Океан Ельзи – Осінь

Композиція «Осінь» з альбому Океану Ельзи «Без меж» (2016 р) – ще одна невід’ємна пісня для прекрасних осінніх днів та вечорів. Зрештою, як і багато інших композицій цього уже легендарного гурту.

Один в каное – Осінь

Самі про себе Один в каное кажуть: «Ми – то кілька собі людей, які намагаються грати щось просте і зрозуміле, щоб зайвий раз не подразнювати слухові рецептори». Такою є і їхня композиція Осінь.

Alyosha – Осінь

Трек Осінь з платівки “Маленький секрет”, яка об’єднала 18 треків лейтмотивом яких є монументальна сила кохання, – так говорила сама співачка. “Для мене важлива кожна пісня. Я завжди пишу музику, що йде від серця. Лише за такої умови створюються справжні пісні, які люди відчувають та розуміють”, – говорить виконавиця. Осінь і справді прекрасний час для кохання!

Без Обмежень – Листопад

І хоча на вулиці лише вересень, ми не могли оминути композиції «Листопад» від рок-гурту «Без обмежень». Трек з альбому «Буду з тобою!», у якому, як кажуть музиканти, кожен знайде щось для себе.

Воплі Відоплясова – Зоряна осінь

“Осінь по карнизах танцює в стриптизах, вискочу за нею в вікно” – хто протяжно не наспівував ці рядки гурту ВВ?! Зоряна осінь – дивакуватий кліп як на цей час. Але не забуваймо, що трек з альбому “Мамай” ще 2001 року, але і восени 2018 добре «заходить».

Крихітка – Восени

Оригінальна пісня «Восени» належить гурту ТНМК (альбом «Нєформат» – другий альбом гурту «Танок на Майдані Конго», випущений 2001 року). Ми ж пропонуємо цієї осені слухати композицію «Восени» у переосмисленому виконанні Каші Сальцової і її гурту «Крихітка».

Тартак – Вечір осінній

Ця пісня з альбому гурту Тартак – «Сльози і соплі» 2006 року. І якщо Ви якимось чином пропустили повз увагу цю осінню пісню – обов’язково послухайте зараз! Хоча б для того, щоб дізнатися яким може бути Вечір осінній – тут «мільйон» прекрасних епітетів і ви полюбите цю осінь ще більше!

Фіолет – Осінь

Ще одна «Осінь», яку варто послухати, від луцького гурту «Фіолет». Трек з альбому “Rock’n’love” (2012), до якого увійшло дванадцять композицій + 4 в якості бонусу.

Арсен Мірзоян – Осіння

Осіння – пісня з акустичного альбому Арсена Мірзояна «Ніч», який став третім релізом у дискографії музиканта. Свіжа платівка вмістила в себе вісім авторських композицій, серед яких і Осіння – може меланхолійна, але дуже душевна і легка.

DZIDZIO feat Іван Попович – Розлук не буде

Про осінь нагадує хіба перший рядок цієї пісні, написаної 1987 року Богданом Грицаком, і нову версію якої презентували народні улюбленці (правда, різних вікових категорій) – Дзідзьо та Іван Попович. Запальна пісня, але чому не потанцювати навіть восени?! Нагадаємо, що гурт DZIDZIO та народний артист України Іван Попович вже мають досвід співпраці разом, результатом якої є запальна пісня “Василина”, якій артисти теж дали новий подих.

ТІК – Вчителька

Ну і на завершення, бонус-трек нашого осіннього плей-листа, який на початку вересня наспівується чи не в кожній українській школі. Наш музичний бонус не зовсім осінній. Та який старт навчального року без традиційної «Вчительки» від гурту ТІК?